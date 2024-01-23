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Стало известно, какое наказание понесёт «Удинезе» из-за расистского скандала

Стало известно, какое наказание понесёт «Удинезе» из-за расистского скандала
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Футбольный клуб «Удинезе» проведёт матч с «Монцой» в рамках 23 тура итальянской Серии А без зрителей на трибунах, сообщает Mundo Deportivo. Такие санкции к клубу были применены из-за расистского скандала, произошедшего в матче 21-го тура Серии А между «Миланом» и «Удинезе», в котором болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес голкипера миланцев Мика Меньяна.

Ранее пресс-служба «Удинезе» сообщила, что об идентификации первого болельщика, который был одним из тех, кто на расовой основе оскорблял голкипера Меньяна.

Напомним, вратарь «Милана» Меньян в матче 21-го тура Серии А (3:2) пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходившие от болельщиков «Удинезе». Голкипер отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

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