Криштиану Роналду прокомментировал отмену матча «Аль-Насра» с командой Слуцкого

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал отмену товарищеского матча с китайским «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, из-за своей травмы.

«Как вы знаете, в футболе некоторые вещи вы не можете контролировать. Я играю в футбол 22 года и являюсь игроком, у которого не так много травм. Поэтому мне очень грустно, потому что мы с «Аль-Насром» приехали в Китай, чтобы насладиться туром.

Я приезжаю в Китай с 2003/2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома – мой второй дом. Я чувствовал, что здесь я всегда особенный. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно, особенно людям, которые любят Криштиану, но мы должны увидеть это с хорошей стороны.

Мы не отменили игру, мы хотим провести её, хотим вернуться сюда — и вернёмся. К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни. Я здесь, я с фанатами, я с китайцами, и мы собираемся продолжать здесь играть. Мы можем видеть снаружи людей, которые с нами. Нам грустно, потому что мы знали, что это может случиться. Мы вернёмся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель. Я хочу играть для тебя. Не грустите, потому что мне грустно, и я надеюсь, вы понимаете обстоятельства футболиста», — приводит слова Роналду Goal.

Напомним, 24 января команды должны были провести товарищескую игру. При этом своим прилётом в китайский аэропорт Роналду вызвал ажиотаж. Кроме того, «Аль-Наср» также на зимних сборах должен был сыграть с «Чжэцзян Гринтаун» (28 января), «Интер Майами» (1 февраля) и «Аль-Хилялем» (8 февраля).

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт 38-летнего португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года. Нападающий стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 54 гола. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами.