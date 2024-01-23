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Семшов: Тикнизян — хороший трансфер для «Зенита»

Семшов: Тикнизян — хороший трансфер для «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербуржский клуб. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что сине-бело-голубые предлагали «железнодорожникам» € 8+2 млн за трансфер 24-летнего футболиста.

«Зенит» борется за чемпионство. Для Тикнизяна — это новый вызов. Сейчас Наир играет ключевую роль в «Локомотиве». Если учесть, что Круговой покинет «Зенит», позиция освободится. К тому же Тикнизян может сыграть на нескольких позициях. Для «Зенита» — это хороший трансфер.

Сможет ли Тикнизян конкурировать с Дугласом Сантосом? Бразилец тоже может играть на нескольких позициях. Чемпионат длинный, и у каждого будет время себя проявить. Тикнизян не из тех футболистов, который захочет сидеть на лавке. «Зенит» не просто так им заинтересовался», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл за «железнодорожников» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

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