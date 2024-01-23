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Калвин Филлипс переходит в «Вест Хэм» — Романо

Калвин Филлипс переходит в «Вест Хэм» — Романо
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвин Филлипс остаток нынешнего сезона проведёт в «Вест Хэме» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны достигли договорённости по всем деталям сделки. Сам игрок также дал своё согласие на переход в стан «молотобойцев». «Вест Хэм» будет иметь право выкупа футболиста в конце сезона.

Отмечается, что всю зарплату 28-летнему хавбеку будет платить лондонский клуб. Англичанин пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду в среду, 24 января.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился лишь одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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