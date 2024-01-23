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Тренер «Барселоны» Хави — о клубном ТВ «Реала»: максимально уважаю мнения, видео, мемы

Тренер «Барселоны» Хави — о клубном ТВ «Реала»: максимально уважаю мнения, видео, мемы
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на повышенное внимание к своей персоне со стороны клубного ТВ мадридского «Реала». Напомним, на клубном телевидении «сливочных» резко высказались о словах Хави, который остался недоволен судейством в последних матчах с участием мадридского клуба.

«Я всегда уважал Мадрид. Я не за войну, я за мир. Я максимально уважаю мнения, видео, мемы. И я воспринимаю это хорошо», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в матче 21-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» (3:2) из-за спорных решений судьи, принятых в пользу «королевского клуба», мадридцы смогли отыграться и победить, уступая по ходу встречи со счётом 2:0.

После 20 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (52 очка). В Кубке Испании каталонский клуб дошёл до 1/4 финала, где сыграет с «Атлетик Бильбао». Также команда Хави продолжает участие в Лиге чемпионов. В 1/8 «Барселона» сыграет с «Наполи».

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