Созин: переход Тикнизяна в «Зенит» абсолютно понятен. Только смущает, что он игрок Армении

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал возможный переход игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Скорый переход Тикнизяна в «Зенит» мне абсолютно понятен. Только немного смущает, что это игрок сборной Армении. Хотелось бы, чтобы в Зените были игроки потенциально сборной России, а не Армении. Но если Аршавин про Ахметова сказал, что он едет с лавки на лавку, то Тикнизян – это игрок обоймы, это не Круговой, который скорее сидел, чем играл. Наир – это молодой, ещё перспективный, но уже сильный футболист, который в «Локо» полностью нашёл себя.

С теми, кто вспоминает слова Тикнизяна про Европу и ругают его за возможный переход в «Зенит», я точно не соглашусь. Севикян, например, уезжал из Нижнего Новгорода, когда его в «Зенит» не звали. А тут у Наира всё – клуб-чемпион, хорошие условия, и игра с такими бразильцами, как Вендел и Клаудиньо. У меня нет уверенности, что Наиру надо было ехать в Европу – да и звали ли его туда? Так что «Зенит» – абсолютно вменяемый и понятный путь.

Что касается усиления «Зенита» в целом, то повторюсь – в последнее время из клуба не так много игроков вызываются в сборную России. А хочется, чтобы клуб-чемпион усиливал и сборную. На данный момент таких игроков в РПЛ всего пятеров: Пиняев, Салтыков, Чалов, Тюкавин, и Дивеев – но только если Игорь обойдётся без травм, будет в хорошем состоянии. Вот это были бы переходы и для пользы «Зениту» – они бы играли и усилили команду, и в пользу сборной России», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».