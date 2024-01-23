«Спартак» показал восстановление Томаша Тавареша

Московский «Спартак» показал восстановление защитника команды Томаша Тавареша.

«Томаш Тавареш продолжает восстановление и готовится к повышению нагрузок», — сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, Тавареш перебрался в «Спартак» из португальской «Бенфики» в январе 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. Однако уже в апреле Томаш в составе молодёжной сборной Португалии до 21 года порвал крестообразную связку. По некоторым данным игрок должен вернуться в общую группу в феврале.

Кроме того, 22-летний футболист успел сыграть за красно-белых 18 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока составляет € 2,5 млн.