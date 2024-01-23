Источник: «Спартак» близок к подписанию 21-летнего коста-риканского нападающего

Московский «Спартак» близок к подписанию 21-летнего нападающего нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Угальде перебрался в «Твенте» из бельгийского «Ломмеля» летом 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4 млн. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах за нидерландскую команду, в которых отметился девятью мячами и семью голевыми передачами. При этом рыночная стоимость Манфреда составляет € 5 млн.

Угальде начал свою карьеру в коста-риканском «Саприссе», откуда перешёл в «Ломмель» летом 2020 года. При этом летом 2021-го коста-риканец на сезон отдавался в аренду в «Твенте». Кроме того, Манфред сыграл шесть матчей за сборную Коста-Рики, в которых отметился одним забитым мячом.