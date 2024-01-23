Кубок Азии, 23 января: результаты игрового дня

Сегодня, 23 января, состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
23 января, результаты игрового дня
Группа В:
Австралия — Узбекистан — 1:1;
Сирия — Индия — 1:0.
Группа С:
Гонконг — Палестина — 0:3;
Иран — ОАЭ — 2:1.
Завтра, 24 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют команды из группы D: Ирак встретится с Вьетнамом, а сборная Японии — с Индонезией.
Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
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