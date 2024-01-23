Кубок Азии, 23 января: результаты игрового дня

Сегодня, 23 января, состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

23 января, результаты игрового дня

Группа В:

Австралия — Узбекистан — 1:1;

Сирия — Индия — 1:0.

Группа С:

Гонконг — Палестина — 0:3;

Иран — ОАЭ — 2:1.

Завтра, 24 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют команды из группы D: Ирак встретится с Вьетнамом, а сборная Японии — с Индонезией.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.