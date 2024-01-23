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Кубок Азии, 23 января: результаты игрового дня

Кубок Азии, 23 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 23 января, состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

23 января, результаты игрового дня

Группа В:

Австралия — Узбекистан — 1:1;

Сирия — Индия — 1:0.

Кубок Азии . Группа B. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
Узбекистан
1:0 Бойл – 45+1'     1:1 Тургунбоев – 78'    
Кубок Азии . Группа B. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 14:30 МСК
Сирия
Окончен
1 : 0
Индия
1:0 Khribin – 76'    

Группа С:

Гонконг — Палестина — 0:3;

Иран — ОАЭ — 2:1.

Кубок Азии . Группа C. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Гонконг
Окончен
0 : 3
Палестина
0:1 Даббаг – 12'     0:2 Qunbar – 48'     0:3 Даббаг – 60'    
Кубок Азии . Группа C. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 1
ОАЭ
1:0 Тареми – 26'     2:0 Тареми – 65'     2:1 Али Саид – 90+3'    

Завтра, 24 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют команды из группы D: Ирак встретится с Вьетнамом, а сборная Японии — с Индонезией.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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