Стала известна сумма, за которую «Вест Хэм» сможет выкупить Калвина Филлипса

В арендное соглашение между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» по полузащитнику Калвину Филлипсу будет включена опция выкупа. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «молотобойцы» смогут выкупить 28-летнего хавбека в конце сезона за € 40 млн. Отмечается, что англичанин, несмотря на слухи, никогда не был близок к переходу в «Баварию».

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее стало известно о других деталях перехода Филлипса в «Вест Хэм».