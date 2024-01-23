Анатолий Давыдов оценил возможный переход Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»

Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов оценил возможный переход игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна в стан сине-бело-голубых.

«Если переговоры идут, то значит у «Зенита» есть интерес. Парень хороший, интересный, быстрый, техничный по футбольным меркам. Если Наир игрок основного состава «Локомотива» и его покупают, значит на него рассчитывают», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян близок к переходу в «Зенит». Отмечалось, что сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую получит ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», где забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.