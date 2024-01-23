«Спартак» заплатит за нападающего «Твенте» Угальде более € 14 млн — De Telegraaf

Московский «Спартак» заплатит за нападающего нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде более € 14 млн с учётом бонусов, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, такая продажа станет для «Твенте» рекордной за всю историю клуба. Ранее самым дорогим трансфером был переход Душана Тадича за € 14 млн в «Саутгемптон».

Угальде перебрался в «Твенте» из бельгийского «Ломмеля» летом 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4 млн. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах за нидерландскую команду, в которых отметился девятью мячами и семью голевыми передачами. При этом рыночная стоимость Манфреда составляет € 5 млн.

Угальде начал свою карьеру в костариканском «Саприссе», откуда перешёл в «Ломмель» летом 2020 года. При этом летом 2021-го костариканец на сезон уходил в аренду в «Твенте». Кроме того, Манфред сыграл шесть матчей за сборную Коста-Рики, в которых отметился одним забитым мячом.