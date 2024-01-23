Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвинея — Сенегал: Сек вывел сенегальцев вперёд

Гвинея — Сенегал: Сек вывел сенегальцев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 января, проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Гвинея и Сенегал. Команды играют на стадионе Феликс «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На 62-й минуте Абдулайе Сек открыл счёт и вывел сборную Сенегала вперёд.

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 20:00 МСК
Гвинея
2-й тайм
0 : 1
Сенегал
0:1 Сек – 61'    

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала — лидер группы с шестью очками. Гвинея находится на второй строчке с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Календарь КАН
Турнирная таблица КАН
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android