Гвинея — Сенегал: Сек вывел сенегальцев вперёд

Сегодня, 23 января, проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Гвинея и Сенегал. Команды играют на стадионе Феликс «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На 62-й минуте Абдулайе Сек открыл счёт и вывел сборную Сенегала вперёд.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала — лидер группы с шестью очками. Гвинея находится на второй строчке с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.