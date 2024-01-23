«Сочи» расторг контракт с Иваном Миладиновичем

«Сочи» расторг контракт с защитником Иваном Миладиновичем по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо, Иван, за всё! Мы будем скучать», — сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист перебрался в сочинскую команду из сербского «Раднички Ниш» летом 2018 года. При этом Иван на один раз в сезоне-2021/2022 отдавался в аренду в «Пари Нижний Новгород». В общей сложности Миладинович сыграл за «Сочи» 116 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.

Напомним, ранее сочинскую команду в зимнее трансферное окно в качестве свободных агентов покинули нападающие Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе, а также защитник Артём Мещанинов. При этом южане до конца сезона арендовали Дмитрия Чистякова, Сауля Гуарирапа, а также купили Ованеса Арутюняна и Александра Юкича.