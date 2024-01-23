29-летний защитник Иван Миладинович попрощался с болельщиками «Сочи».

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Сочи». Хотел поблагодарить вас и сказать спасибо вам за то, что поддерживали нас на протяжении шести лет. Я очень рад, что был частью этого клуба, что вместе писали историю этого клуба, но пришло время расставаться. Я по вам буду очень скучать и знайте, что по жизни у вас будет один болельщик», — приводит слова Миладиновича пресс-служба клуба.

Напомним, ранее сочинская команда объявила об обоюдном расторжении контракта с Миладиновичем. 29-летний футболист перебрался в сочинскую команду из сербского «Раднички Ниш» летом 2018 года. При этом Иван на один раз в сезоне-2021/2022 отдавался в аренду в «Пари Нижний Новгород». В общей сложности Миладинович сыграл за «Сочи» 116 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.