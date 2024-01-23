Камерун вырвал победу у Гамбии в самом конце матча и вышел в плей-офф Кубка Африки

Сегодня, 23 января, состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Гамбии и Камеруна. Команды играли на стадионе «Стад де ла Пе» в городе Буаке, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 мск. Камерун одержал победу со счётом 3:2.

На 56-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте полузащитник Гамбии Абли Джаллоу сравнял счёт. На 85-й минуте капитан Гамбии Омар Колли сделал счёт 2:1, однако уже через две минуты защитник Джеймс Гомес отправил мяч в собственные ворота, сравняв счёт. Победу Камеруну принёс забитый мяч на 90+1-й минуте. Его автором стал Кристофер Ву.

После этой победы в активе Камеруна стало четыре очка. Подопечные Ригобера Сонга заняли второе место в группе С, опередив Гвинею по дополнительным показателям. Гамбия с нулём очков — последняя.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.