Ловчев — о Тикнизяне и «Зените»: сегодня ты целуешь одну майку, а завтра — другую

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербуржский клуб. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что сине-бело-голубые предлагали железнодорожникам € 8+2 млн за трансфер 24-летнего футболиста.

«Зенит» делает то, что делал всегда — покупает футболиста ротации на подмену Сантосу. Команду формируют исходя из того, чтобы было два места на одну позицию. У бразильца конкуренцию Тикнизян не выигрывает. Сантос — это мастерство и стабильный уровень, это сейчас один из лидеров команды.

По поводу слов Тикнизяна о том, что он не уйдёт в «Зенит»… Думаю, что многие говорили так, а потом переходили. Сегодня игрок целует одну майку, а завтра — другую. Не так много футболистов осталось, кто из любви к клубу в нём останется, откажется от денег. Как только закончится контракт и ты уйдёшь, о тебе не особенно и вспомнят», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.