Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» перехватит у «Барселоны» футболиста сборной Бельгии

«Атлетико» перехватит у «Барселоны» футболиста сборной Бельгии
Аудио-версия:
Комментарии

«Атлетико» договорился с «Антверпеном» о подписании полузащитника Артура Вермерена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему хавбеку со стороны «Барселоны».

По информации источника, на этой неделе мадридцам пришлось увеличить первоначальное предложение в размере € 15 млн до € 25 млн. Подобная сумма устроила руководство бельгийского клуба. В данный момент стороны работают над подписанием документов, чтобы успеть зарегистрировать сделку в январе.

В нынешнем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Материалы по теме
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Live
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android