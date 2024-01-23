«Атлетико» перехватит у «Барселоны» футболиста сборной Бельгии

«Атлетико» договорился с «Антверпеном» о подписании полузащитника Артура Вермерена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему хавбеку со стороны «Барселоны».

По информации источника, на этой неделе мадридцам пришлось увеличить первоначальное предложение в размере € 15 млн до € 25 млн. Подобная сумма устроила руководство бельгийского клуба. В данный момент стороны работают над подписанием документов, чтобы успеть зарегистрировать сделку в январе.

В нынешнем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.