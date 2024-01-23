Экс-тренер «Динамо» Кобелев: европейская система убила наш футбол

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал переход российского футбола на систему «осень-весна», а также объяснил, почему из-за этого в стране не могут развиться молодые талантливые игроки.

«Переход на систему «осень-весна» убил наш футбол — Вторую лигу, Первую лигу, детско-юношеский. Поэтому так всё печально с подготовкой резерва. Мы призываем тот же «Зенит»: давайте свою школу, давайте российских игроков, давайте своих воспитанников. А их — нет. Потому что «европейская» система убила наш футбол.

Раньше, когда молодой футболист не попадал в основу команды, он уходил В Первую лигу, во Вторую лигу, там набирался опыта. Все имели игровую практику, возможность раскрыться. А сейчас что мы видим? Летом-осенью команды Второй лиги играют три-четыре месяца, потом у них полгода пауза, дальше они ещё играют три месяца. Нельзя в таких условиях развиваться. То есть, мы развалили всю структуру нашего футбола. Игроки должны появляться во Второй лиге, а там футбола нет.

Мы играли так, как удобно в наших климатических условиях. Потом поменяли систему в РПЛ. Те, кто организовал все это, рассказывали о грядущих плюсах: мы не будем играть в снег, мы не будем играть в дождь… Мы видим, как команды РПЛ играют и в снег, и в мороз. При этом потеряли фундамент нашего футбола. Что делать? Срочно менять систему, тем более в период санкций», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре 2010 года исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал за переход на систему «весна-осень».

Главными инициаторами перехода были Евгений Гинер и Сергей Фурсенко. Президент ЦСКА обосновывал это необходимостью синхронизировать календарь с топовыми европейскими лигами, а также повышением телевизионных рейтингов.