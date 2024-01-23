Гришин: руководители ЦСКА просто так Чалова в «Зенит» не отпустят

Помощник главного тренера в академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный интерес «Зенита» к нападающему армейцев Фёдору Чалову.

«Если есть интерес к Чалову, то это прерогатива «Зенита». У Фёдора контракт с ЦСКА и будут решать руководители, потому что просто так Чалова не отпустят. Если клуб и Чалова всё устроит, то всё решится», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые интересуются Чаловым и готовы сделать предложение. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за ЦСКА в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.