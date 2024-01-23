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Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Сельтой»

Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Сельтой»
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Сегодня, 23 января, пройдёт матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Сельта» и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Главным арбитром встречи будет Сесар Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Сельта»: Вильяр, Васкес, Старфельт, Домингес, Ристич, Сведберг, Жаилсон, Альварес, Тапиа, Родригес, Дувикас.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Арамбуру, Мендес, Мерино, Бекер, Субименди, Оярсабаль, Силва.

Напомним, за испанский «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начнёт эту игру со скамейки запасных.

Кубок Испании . 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 23:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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