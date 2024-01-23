Лидер «Ньюкасла» перенёс операцию и пропустит остаток сезона

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Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон перенёс операцию на бедре. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации источника, бразилец пропустит остаток нынешнего сезона и займётся восстановлением после хирургического вмешательства. Напомним, хавбек получил повреждение в матче Кубка Англии с «Сандерлендом» (3:0).

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» готов расстаться с одним из лидеров центра поля Мигелем Альмироном.