«Бесплатно я играть не буду». Глушаков высказался о возможности остаться в «Ростове»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, проходящий зимние учебно-тренировочные сборы с «Ростовом», высказался о возможности остаться с командой Валерия Карпина на постоянной основе.

«Хотелось бы закончить карьеру в «Ростове», у себя на родине? Для меня самое главное — продолжать играть в футбол. И чем больше, тем лучше. Понятно, что это родина, но в жизни есть разные ситуации. И я ещё не знаю, где окажусь в итоге. Мы не разговаривали о контрактах и чём‑то ещё. Факторов много сейчас: нужен я «Ростову», не нужен, как с семьёй быть. Я ещё об этом не задумывался.

Фактор денег? Ну, бесплатно я играть не буду (смеётся), всё‑таки у меня трое детей. Я, конечно, не пропаду, но и деньги за свой труд получать хочу. Возможно, это не самый главный фактор сейчас, но в любом случае ты свою работу должен как‑то оценивать», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 11 января, стало известно, что Глушаков отправится на зимний сбор в составе ростовчан. В последнее время он выступал за «Спартак» Кострома в Леон Второй лиге, а также играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

Напомним, со 2 по 14 февраля «Ростов» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Соперниками команды станут московский «Спартак», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.