Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» назначила экс-защитника команды Тишкина директором академии

«Балтика» назначила экс-защитника команды Тишкина директором академии
Аудио-версия:
Комментарии

Калининградская «Балтика» назначила бывшего защитника команды Максима Тишкина директором академии клуба.

«Новым директором нашей академии назначен помощник координатора работы молодёжных команд ФК «Балтика» и экс-защитник калининградского клуба Максим Тишкин.

После завершения игровой карьеры работал в системе ФК «Балтика», помогая курировать работу молодёжных команд клуба. Желаем успехов Максиму Викторовичу!», — сообщает пресс-служба клуба.

Тишкин сначала выступал за «Балтику» с января 2017 года по летом 2017-го, а потом ушёл в «СКА-Хабаровск». В январе 2018 года Максим вернулся в стан балтийцев и провёл в клубе ещё пять лет. В общей сложности 34-летний функционер сыграл за «Балтику» 118 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и пятью ассистами.

Материалы по теме
«Балтика» подписала колумбийского защитника Андраде у «Америки де Кали»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android