«Балтика» назначила экс-защитника команды Тишкина директором академии

Калининградская «Балтика» назначила бывшего защитника команды Максима Тишкина директором академии клуба.

«Новым директором нашей академии назначен помощник координатора работы молодёжных команд ФК «Балтика» и экс-защитник калининградского клуба Максим Тишкин.

После завершения игровой карьеры работал в системе ФК «Балтика», помогая курировать работу молодёжных команд клуба. Желаем успехов Максиму Викторовичу!», — сообщает пресс-служба клуба.

Тишкин сначала выступал за «Балтику» с января 2017 года по летом 2017-го, а потом ушёл в «СКА-Хабаровск». В январе 2018 года Максим вернулся в стан балтийцев и провёл в клубе ещё пять лет. В общей сложности 34-летний функционер сыграл за «Балтику» 118 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и пятью ассистами.