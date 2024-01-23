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Агент защитника «Крыльев Советов» Бейла заявил, что к Гленну есть интерес от других команд

Агент защитника «Крыльев Советов» Бейла заявил, что к Гленну есть интерес от других команд
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Футбольный агент Штайнар Дитц, который представляет защитника самарских «Крыльев Советов» Гленна Бейла, заявил, что к игроку есть интерес от других команд.

«К Гленну есть интерес от определённых команд, но он счастлив там, где находится сейчас. Так что никаких конкретных вариантов нет. Останется ли Бейл до конца сезона в «Крыльях Советов»? В футболе ты этого никогда не знаешь. Но по состоянию на сегодня он остаётся», — приводит слова Дитца «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летним защитником интересуется московский ЦСКА, а также иностранные клубы. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл за самарцев 21 матч во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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