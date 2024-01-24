Президент «Лилля» рассказал, продаст ли клуб Йоро в январе

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался о возможной продаже центрального защитника Лени Йоро. Ранее сообщалось, что скауты «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Юнайтел» следили за 18-летним игроком обороны в недавних матчах французского клуба.

«Нет никаких шансов на то, чтобы Йоро покинул «Лилль» в январе. Мы не ведём никаких переговоров по этому игроку, вопреки тем слухам, которые появляются в прессе», — приводит слова Х Le Parisien.

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Йоро со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».