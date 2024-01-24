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Футбольный «Спартак» поздравил хоккейную команду с выходом в плей-офф Кубка Гагарина

Футбольный «Спартак» поздравил хоккейную команду с выходом в плей-офф Кубка Гагарина после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ над московским «Динамо» со счётом 6:3.

«Поздравляем, парни! Болеем за вас дальше!», — сообщает пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина текущего сезона. Красно-белые стали четвёртыми участниками Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первые три: ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санкт-петербургский СКА. Занимающий девятое место «Витязь» с 41 очком уже никак не сможет обогнать красно-белых.

После 56 матчей нынешнего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» набрал 72 очка и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции.