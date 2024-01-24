«Антверпен» поддержал Овермаса, которого дисквалифицировали из-за скандала с сотрудницей

Бельгийский «Антверпен» поддержал бывшего технического директора Марка Овермаса, которого дисквалифицировали из-за скандала с сотрудницей.

«Вчера окружение Марка Овермарса проинформировало клуб о том, что он подал апелляцию на решение ФИФА. Такая апелляция касается не содержания санкции как таковой, а скорее продления, которое он считает непропорциональным.

Как клуб, мы будем уважать это решение, но мы хотим коллективно поддержать человека, которого мы узнали, как личность и как профессионала за последние два года. Мы по-прежнему считаем, что каждому должен быть дан второй шанс. Марк Овермарс продолжит нести с собой своё прошлое и должен будет доказать, что он извлёк из него уроки.

Также были достигнуты недвусмысленные соглашения, поскольку безопасная рабочая среда является приоритетом для всех наших игроков и сотрудников, потому что у нас политика нулевой терпимости в области нежелательного поведения на рабочем месте», — приводит сообщение клуба Sporza.

Напомним, Овермарс покинул пост директора «Аякса» в феврале 2022 года после скандала с сотрудницами. Выяснилось, что бывший нидерландский игрок отправлял своим подчинённым неприличные сообщения и интимные фотографии. В марте 2022 года он занял пост в «Антверпене».

В 2023 году Голландская футбольная ассоциация (KNVB) приняла решение отстранить Овермарса от футбольной деятельности на два года (год условно). В конце того же года KNVB обратилась в ФИФА с просьбой превратить дисквалификацию Овермарса из локальной в глобальную. В ФИФА одобрили запрос. Функционер сможет вернуться к своей работе через 12 месяцев, если не произойдёт рецидива.