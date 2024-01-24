Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Антверпен» поддержал Овермаса, которого дисквалифицировали из-за скандала с сотрудницей

«Антверпен» поддержал Овермаса, которого дисквалифицировали из-за скандала с сотрудницей
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский «Антверпен» поддержал бывшего технического директора Марка Овермаса, которого дисквалифицировали из-за скандала с сотрудницей.

«Вчера окружение Марка Овермарса проинформировало клуб о том, что он подал апелляцию на решение ФИФА. Такая апелляция касается не содержания санкции как таковой, а скорее продления, которое он считает непропорциональным.

Как клуб, мы будем уважать это решение, но мы хотим коллективно поддержать человека, которого мы узнали, как личность и как профессионала за последние два года. Мы по-прежнему считаем, что каждому должен быть дан второй шанс. Марк Овермарс продолжит нести с собой своё прошлое и должен будет доказать, что он извлёк из него уроки.

Также были достигнуты недвусмысленные соглашения, поскольку безопасная рабочая среда является приоритетом для всех наших игроков и сотрудников, потому что у нас политика нулевой терпимости в области нежелательного поведения на рабочем месте», — приводит сообщение клуба Sporza.

Напомним, Овермарс покинул пост директора «Аякса» в феврале 2022 года после скандала с сотрудницами. Выяснилось, что бывший нидерландский игрок отправлял своим подчинённым неприличные сообщения и интимные фотографии. В марте 2022 года он занял пост в «Антверпене».

В 2023 году Голландская футбольная ассоциация (KNVB) приняла решение отстранить Овермарса от футбольной деятельности на два года (год условно). В конце того же года KNVB обратилась в ФИФА с просьбой превратить дисквалификацию Овермарса из локальной в глобальную. В ФИФА одобрили запрос. Функционер сможет вернуться к своей работе через 12 месяцев, если не произойдёт рецидива.

Материалы по теме
Фото
Игроки «Антверпена» поддержали Овермарса, дисквалифицированного по всему футбольному миру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android