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«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, забив шесть мячей в ворота «Мидлсбро»

«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, забив шесть мячей в ворота «Мидлсбро»
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Во вторник, 23 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Синие» разгромили соперников со счётом 6:1 и вышли в финал турнира.

На 15-й минуте матча автогол забил полузащитник «Мидлсбро» Джонатан Хаусон. На 29-й минуте Энцо Фернандес увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Третий гол на 36-й минуте забил Аксель Дисаси. Следующие два гола «синих» на счету Коула Палмера, отличившегося на 42-й и 77-й минутах. Шестой гол в ворота «Мидлсбро» отправил Нони Мадуэке на 81-й минуте. Единственный гол «Мидлсбро» был забит на 88-й минуте. Его автором стал Марк Роджерс.

В финале «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
23 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 1
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 Хаусон – 15'     2:0 Фернандес – 29'     3:0 Дисаси – 36'     4:0 Палмер – 42'     5:0 Палмер – 77'     6:0 Мадуэке – 81'     6:1 Роджерс – 88'    
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