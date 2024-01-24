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Бонуччи заявил, что ожидает от Спаллетти вызова на Евро-2024

Бонуччи заявил, что ожидает от Спаллетти вызова на Евро-2024
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Центральный защитник «Фенербахче» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о своём желании принять участие на чемпионате Европы по футболу, который состоится летом этого года в Германии.

«Моя цель — быть со сборной на этом турнире. У меня была встреча со Спаллетти перед переход в «Фенербахче». Я знаю, что это непростой турнир, но Италия — его действующий чемпион. Давайте снова отправимся в Германию за победой!

Италия поедет защищать титул, и я хочу помочь в этом нашей национальной команде. Я выложусь на все сто, если попаду в окончательную заявку», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Бонуччи стал игроком «Фенербахче» в текущее январское трансферное окно. До этого защитник полгода провёл в берлинском «Унионе». Суммарно игрок обороны в нынешнем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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