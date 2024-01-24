«Спартак» и «Динамо» интересовались Риччели, которого отказались продавать в ЦСКА

Московские «Спартак» и «Динамо» интересовались защитником португальского «Фамаликана» Риччели, которого отказались продавать в ЦСКА, сообщает Esporte.

По информации источника, российские команды обращались в португальский клуб для консультации стоимости игрока. При этом футболистом также интересуются турецкие «Бешикташ» и «Трабзонспор», а также бразильский «Ботафого».

Напомним, армейцы предлагали аренду до конца сезона с обязательным правом выкупа за € 5 млн, однако «Фамаликан» отказал, так как не верит в перевод денег от ЦСКА из-за санкций.

25-летний бразилец находится в «Фамаликане» с лета 2019 года и уже успел стать капитаном команды. Риччели в общей сложности сыграл за клуб 137 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и одной голевой передачей.