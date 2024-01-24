Винисиус поддержал голкипера Меньяна после расистского скандала

Бразильский вингера «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями в адрес голкипера «Милана» Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Говорить мало, надо делать. Пришло время закрывать в тюрьмы расистов, чтобы им было стыдно за то, кем они являются. Я благодарен всем, кто поддерживает нашу борьбу и сожалею о тех, кто появляется только с пустыми словами. Я всегда с тобой, Меньян», – написал Винисиус в своей социальной сети.

Напомним, матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков домашней команды в адрес вратаря «россонери». Француз сначала пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе», а потом отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру. Вскоре товарищи по команде уговорили игрока вернуться на поле. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

Матч завершился победой «Милана» со счётом 3:2. Победный гол на 90+3-й минуте забил швейцарский нападающий Ноа Окафор.