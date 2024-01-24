Почеттино отреагировал на выход «Челси» в финал Кубка английской лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после выхода лондонской команды в финал Кубка английской лиги.

«Дела идут великолепно. Я не могу жаловаться, просто люди должны нам доверять. У нас молодая команда, нам нужно расти. Менталитет очень хороший, только дайте нам время. Мы строим новый проект, совершенствуемся. Я правда счастлив», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Sky Sports.

23 января состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. «Синие» разгромили соперников со счётом 6:1 и вышли в финал турнира.

В финале «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: