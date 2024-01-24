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Почеттино отреагировал на выход «Челси» в финал Кубка английской лиги

Почеттино отреагировал на выход «Челси» в финал Кубка английской лиги
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после выхода лондонской команды в финал Кубка английской лиги.

«Дела идут великолепно. Я не могу жаловаться, просто люди должны нам доверять. У нас молодая команда, нам нужно расти. Менталитет очень хороший, только дайте нам время. Мы строим новый проект, совершенствуемся. Я правда счастлив», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Sky Sports.

23 января состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. «Синие» разгромили соперников со счётом 6:1 и вышли в финал турнира.

В финале «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
23 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 1
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 Хаусон – 15'     2:0 Фернандес – 29'     3:0 Дисаси – 36'     4:0 Палмер – 42'     5:0 Палмер – 77'     6:0 Мадуэке – 81'     6:1 Роджерс – 88'    
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