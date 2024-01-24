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Крис Хьютон официально уволен с поста главного тренера сборной Ганы

Крис Хьютон официально уволен с поста главного тренера сборной Ганы
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Федерация футбола Ганы объявила об увольнении главного тренера Криса Хьютона, сообщает официальный сайт национальной команды.

Сборная Ганы завершила своё участие на Кубке африканских наций 2024 года после ничьи в матче со сборной Мозамбика (2:2). Гана по итогам трёх туров набрала 2 очка (ничья с Египтом, ничья с Мозамбиком и поражение от Кабо-Верде) и расположилась на третьем месте, но потеряла любые шансы на выход в плей-офф.

Отметим, что Крис Хьютон был назначен главным тренером сборной Ганы в марте 2023. Во главе сборной «чёрных звёзд» тренер провёл 12 матчей, из которых выиграл четыре, четыре свёл вничью и в четырёх потерпел поражение.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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