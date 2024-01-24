Крис Хьютон официально уволен с поста главного тренера сборной Ганы

Федерация футбола Ганы объявила об увольнении главного тренера Криса Хьютона, сообщает официальный сайт национальной команды.

Сборная Ганы завершила своё участие на Кубке африканских наций 2024 года после ничьи в матче со сборной Мозамбика (2:2). Гана по итогам трёх туров набрала 2 очка (ничья с Египтом, ничья с Мозамбиком и поражение от Кабо-Верде) и расположилась на третьем месте, но потеряла любые шансы на выход в плей-офф.

Отметим, что Крис Хьютон был назначен главным тренером сборной Ганы в марте 2023. Во главе сборной «чёрных звёзд» тренер провёл 12 матчей, из которых выиграл четыре, четыре свёл вничью и в четырёх потерпел поражение.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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