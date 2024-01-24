Жоан Лапорта: «Барселона» выиграет чемпионат Испании в этом году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонская команда выиграет чемпионат Испании в этом году.

«Хави сказал, что нам будет трудно выиграть чемпионат? Я всегда соглашаюсь с Хави. Скажу от себя, что это действительно будет трудно, но мы выиграем чемпионат. Я убеждён, что «Барселона» будет фаворитом в борьбе за победу», – приводит слова Лапорты BarcaTimes в соцсетях.



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После 20 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

В следующем матче «Барселона» встретится с «Атлетиком» в рамках Кубка Испании, игра состоится сегодня, 24 января.

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