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Игрок «Барселоны» Ферран Торрес назвал своих любимых нападающих

Игрок «Барселоны» Ферран Торрес назвал своих любимых нападающих
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес назвал своих любимых нападающих.

«Кто из нападающих нравится мне больше всех? Месси, Роналду, Давид Вилья, Роберт Левандовски и Гарри Кейн», — приводит слова Торреса Barca Universal в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

После 20 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

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