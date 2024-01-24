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В «Манчестер Сити» интересуются четырьмя игроками «Жироны»

В «Манчестер Сити» интересуются четырьмя игроками «Жироны»
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Чики Бегиристайн, спортивный директор «Манчестер Сити» посетил матч «Жироны» с «Севильей» (5:1), сообщает Crónica Global.

По информации источника, основной целью приезда было последить за нападающим Артёмом Довбиком, который оформил в матче хет-трик, и полузащитником Виктором Цыганковым, отличившимся по итогу встречи голом.

Также спортивный директор «Сити» интересовался нападающим Савио Морейрой и полузащитником Яном Коуто.
Кроме «Сити» в игроках «Жироны» заинтересована «Барселона». Каталонский клуб следит сразу за пятью игроками испанской команды.

«Жирона» входит в состав эмиратского спортивного холдинга City Football Group, поэтому последнее слово при выборе будущего Довбика будет оставаться за «Манчестером Сити».

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