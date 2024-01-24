Радимов пожелал «Спартаку» совершить хороший трансфер зимой

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов пожелал московскому «Спартаку» осуществить хороший трансфер в зимнее окно, чтобы новичок мог усилить команду перед возобновлением сезона. Накануне в СМИ появилась информация, что красно-белые хотят купить костариканского нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

«Хотелось бы пожелать «Спартаку», чтобы он попал с покупкой. Пора. Хочется пожелать, чтобы пришёл человек, который бы смог здесь и сейчас помочь в весенней части, а не ждать его адаптации, как происходило уже не раз», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.