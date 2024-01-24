Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Замбия — Марокко. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов пожелал «Спартаку» совершить хороший трансфер зимой

Радимов пожелал «Спартаку» совершить хороший трансфер зимой
Комментарии

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов пожелал московскому «Спартаку» осуществить хороший трансфер в зимнее окно, чтобы новичок мог усилить команду перед возобновлением сезона. Накануне в СМИ появилась информация, что красно-белые хотят купить костариканского нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

«Хотелось бы пожелать «Спартаку», чтобы он попал с покупкой. Пора. Хочется пожелать, чтобы пришёл человек, который бы смог здесь и сейчас помочь в весенней части, а не ждать его адаптации, как происходило уже не раз», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Материалы по теме
«Сомнительно, но окэй». Что за форварда «Спартак» нашёл в Европе
«Сомнительно, но окэй». Что за форварда «Спартак» нашёл в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android