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«Аль-Наср» готовит предложения по переходу Каземиро и Ван-Биссаки из «МЮ»

«Аль-Наср» готовит предложения по переходу Каземиро и Ван-Биссаки из «МЮ»
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Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в трансферах защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки и полузащитника «красных дьяволов» Каземиро. Об этом сообщил Dayly Mail.

По информации источника, «Аль-Наср» готов сделать Каземиро огромное предложение при поддержке его бывшего одноклубника Криштиану Роналду. Кроме того, саудовский клуб может договориться о переходе Ван-Биссаки в этом месяце.

В текущем сезоне 26-летний Аарон Ван-Биссака провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. На счету Каземиро в этом сезоне английской Премьер-лиги восемь матчей и один гол. Также он провёл две игры в Лиге чемпионов, забив два гола, и две игры в Кубке английской лиги, отметившись одним забитым мячом.

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