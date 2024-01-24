«Факел» опубликовал состав на матч со сборной Кореи U23

В контрольном матче встретятся воронежский «Факел» и сборная Кореи U23. Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Факела»: Доровских, Ивлев, Сенхаджи, Суслов, Поярков, Квеквескири, Моцпан, Селе, Багамаев, Акбашев, Максимов.

Запасные: Гудиев, Ковалёв, Багателия, Пэскэлуцэ.

Позднее сегодня «Факел» проведёт второй контрольный матч. Соперником выступит словенский «Копер». Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона воронежцы на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород» в начале марта.