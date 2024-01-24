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«ПСЖ» представил четвёртый комплект формы

«ПСЖ» представил четвёртый комплект формы
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Французский «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте презентовал четвёртый комплект формы.

«Отпраздновав пятую годовщину своего партнерства, «Пари Сен-Жермен» и бренд Jordan представляют сегодня финальную майку сезона-2023/2024. Эта последняя коллекция дополняет гардероб «Пари Сен-Жермен» сезона-2023/2024, и во второй раз в истории футбола и клуба футболка украшена символичным принтом в виде слона.

Форма будет представлена женской командой на поле во время ответного матча Женской Лиги чемпионов УЕФА с амстердамским «Аяксом» 24 января на «Парк де Пренс», — написано в заявлении клуба.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Луиса Энрике набрала 43 очка за 18 матчей.

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