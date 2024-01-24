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Финал Кубка лиги сезона-2023/2024 — 10-й для «Челси» за всю историю

Финал Кубка лиги сезона-2023/2024 — 10-й для «Челси» за всю историю
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Обыграв «Мидлсбро» (6:1) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, «Челси» пробился в финал турнира. Таким образом, «аристократы» вышли в финал Кубка английской лиги в 10-й раз в своей истории. Только «Ливерпуль» выходил в финал этого соревнования чаще (13 раз).

Всего «Челси» выигрывал Кубок лиги пять раз (в 1965, 1998, 2005, 2007 и 2015 годах). Четыре финала «аристократы» проиграли. Напомним также, предстоящий финал Кубка лиги сезона-2023/2024 станет 18-м для «Челси» во внутренних кубках с 2000 года — лондонская команда абсолютный рекордсмен в Англии по этому показателю.

В состоявшемся накануне матче с «Мидлсбро» «аристократы» одержали убедительную победу со счётом 6:1. Голы за команду Почеттино забивали Джонатан Хаусон (автогол), Энцо Фернандес, Аксель Дисаси, Коул Палмер (дубль) и Нони Мадуэке.

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