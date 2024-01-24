«Мне хочется написать здесь свою историю». Новичок «Зенита» Артур — о сравнении с Малкомом

Полузащитник «Зенита» Артур Гимарайнс высказался о сравнениях с бывшим футболистом сине-бело-голубых Малкомом. Сейчас Малком выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Малком — потрясающий футболист. У меня не было возможности хорошо познакомиться с ним и общаться продолжительное время, но, когда трансфер состоялся, он написал мне и поздравил с переходом, сказал, что это замечательный клуб и я буду счастлив в нём. В свою очередь, тоже хочу пожелать ему удачи на новом этапе его карьеры, я знаю и уважаю его историю в «Зените», знаю, сколько мячей он забил и сколько трофеев помог завоевать. Но мне хочется написать здесь свою собственную историю — историю Артура», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

25-летний Артур Гимарайнс перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из бразильского «Палмейраса».

26-летний Малком покинул «Зенит» и перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» в августе 2023 года. Бразилец в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), обладателем Кубка России (2019/2020), а также четырёхкратным обладателем Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023).