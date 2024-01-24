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Почеттино — о замене Мудрика в перерыве матча с «Мидлсбро»: Михаил чуть не получил красную

Почеттино — о замене Мудрика в перерыве матча с «Мидлсбро»: Михаил чуть не получил красную
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему заменил вингера Михаила Мудрика в перерыве матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Мидлсбро» (6:1).

«У него была жёлтая карточка. В конце первого тайма Михаил совершил рискованное действие, которое чуть не привело ко второму предупреждению. Мы не хотели рисковать», — приводит слова Почеттино Football London.

Накануне, 23 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. «Синие» разгромили соперников со счётом 6:1 и вышли в финал турнира. В финале «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

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