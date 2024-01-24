Полузащитник «Зенита» Артур: в моём представлении российский чемпионат очень конкурентный

Полузащитник «Зенита» Артур Гимарайнс поделился представлениями о Российской Премьер-Лиге.

«Перед тем как приехать в Петербург, я изучил, как мне кажется, всё, что связано с российским футболом — какие команды там играют, кто сейчас лидирует, какие принципиальные соперники есть у «Зенита». Спрашивал об этом и у местных бразильцев, так что, думаю, сейчас я знаю практически всё (улыбается). В моём представлении российский чемпионат очень конкурентный, а футбол — силовой, очень контактный, не такой, как в Бразилии. Поэтому я должен как можно скорее адаптироваться к нему, ведь уже в начале марта нас ждёт важный матч, «класико» — и мы рассчитываем выйти из него победителями», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

25-летний Артур Гимарайнс перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из бразильского «Палмейраса».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Зенит» дома встретится с московским «Спартаком» в начале марта.