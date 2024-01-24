Леон Горецка не планирует уходить из «Баварии» в обозримом будущем

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не планирует покидать мюнхенский клуб ни этой зимой, ни грядущим летом, сообщает журналист Sky Germany Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, хавбек ни с кем не общался на предмет вероятного ухода и по-прежнему намерен сражаться за место в основе команды Томаса Тухеля. К «Баварии» Горецка присоединился в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний универсальный полузащитник провёл 13 игр в рамках чемпионата Германии, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт Горецки с «Баварией» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого футболиста в € 40 млн.