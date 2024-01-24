Капелло: главная проблема Хави в «Барселоне» — это Роберт Левандовски

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о наставнике «Барселоны» Хави и нападающем «сине-гранатовых» Роберте Левандовском.

«Главная проблема Хави в «Барселоне» заключается в том, что его немного подводит Левандовски, который не играет на привычном для себя уровне. А это очень важный момент», — приводит слова Капелло издание Marca.

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Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне опытный польский нападающий провёл 18 матчей в Ла Лиге, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Роберта с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.