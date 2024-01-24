Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: главная проблема Хави в «Барселоне» — это Роберт Левандовски

Капелло: главная проблема Хави в «Барселоне» — это Роберт Левандовски
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о наставнике «Барселоны» Хави и нападающем «сине-гранатовых» Роберте Левандовском.

«Главная проблема Хави в «Барселоне» заключается в том, что его немного подводит Левандовски, который не играет на привычном для себя уровне. А это очень важный момент», — приводит слова Капелло издание Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне опытный польский нападающий провёл 18 матчей в Ла Лиге, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Роберта с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.

Материалы по теме
Капелло — о деле Негрейры: это скандал, который наносит ущерб футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android