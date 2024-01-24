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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе хавбека Кирилла Зиновича

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе хавбека Кирилла Зиновича
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«Динамо» Махачкала объявило о переходе белорусского полузащитника Кирилла Зиновича на правах свободного агента.

Зинович — воспитанник футбольного клуба «Минск», профессиональную карьеру футболист начал в этом же клубе в чемпионате Белоруссии. За два сезона 20-летний хавбек провёл 21 матч в составе «Минска» и забил четыре мяча. Также Кирилл привлекался в юношеские сборные страны.

В 2021 году Зинович подписал контракт с московским «Локомотивом», за «железнодорожников» полузащитник отыграл три матча. В 2022 году белорус перебрался в португальский клуб «Витория Гимарайнш». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зиновича в € 150 тысяч.

«Динамо» Махачкала после 20 туров Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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