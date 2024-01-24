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Переговоры между «Баварией» и «Ньюкаслом» по Кирану Триппьеру прекращены

Переговоры между «Баварией» и «Ньюкаслом» по Кирану Триппьеру прекращены
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«Бавария» и «Ньюкасл» прекратили переговоры по переходу защитника «сорок» Кирана Триппьера, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Ньюкасл» не собирается продавать Кирана в это трансферное окно. Напомним, ранее «Бавария» предложила английскому клубу € 15 млн за 33-летнего футболиста, но получила отказ. Отмечалось, что 33-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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