В «Пари НН» прокомментировали возможный уход полузащитника Николая Калинского

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможный переход полузащитника Николая Калинского.

«Коля Калинский для «Пари НН» — очень важный игрок. Он важен не только в функциональном плане. Коля давно в команде, его полюбили болельщики. Он своего рода один из бренда команды. Если и будем рассматривать вопрос перехода Николая в другую команду, то будем это делать вместе с ним, а не за его спиной, пытаясь кому-то его предложить. Нам крайне важно, чтобы Коля рос. Если растёт он, то растёт статус и репутация клуба. Если и будут какие-то переговоры, Николай будет принимать в них участие», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.